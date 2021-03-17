В Белоруссии осудили более 400 человек за участие в несанкционированных акциях

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Свыше 400 человек осуждены в Белоруссии по уголовным делам, связанным с участием в незаконных акциях. Об этом сообщила в среду Генеральная прокуратура республики.

"К настоящему времени прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 лиц уже осуждены", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем говорится, что прокуратура ориентировала правоохранительные органы "на оперативное установление граждан, совершивших такие правонарушения и преступления, в том числе при помощи автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения". "Прокуратура и впредь будет координировать работу правоохранительных органов в целях привлечения к ответственности каждого, кто посягнул на правопорядок, а также обеспечения в стране национальной и социальной безопасности, поступательного развития государства и общества", - заявили в Генпрокуратуре.