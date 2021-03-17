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СМИ: в Мали исламисты убили 11 военнослужащих

Еще 14 военнослужащих были ранены, без вести пропали 11 солдат

ПРЕТОРИЯ, 17 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 11 военнослужащих Мали были убиты исламистами на востоке страны. Об этом сообщила в среду местная радиостанция SABC со ссылкой на командование.

Боевики напали на армейский патруль 15 марта в районе города Гоа, заявил представитель Вооруженных сил Мали. В ходе боя погибли 11 военнослужащих, еще 14 ранены, восемь из которых получили серьезные ранения. Кроме того, без вести пропали 11 солдат. При этом боевики потеряли семь человек.

В районе, где произошло нападение, действуют отряды террористической группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM). Она была создана весной 2017 года и имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).

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