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Кризис в Белоруссии

Белорусские правозащитники сообщили о следственных действиях в отношении центра "Весна"

В следственных изоляторах находятся члены и волонтеры организации

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщает, что правоохранительные органы республики проводят активные следственные действия в отношении его членов и волонтеров.

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"В отношении многих членов и волонтеров правозащитного центра "Весна" на этой неделе идут активные следственные действия. Так, 15 и 16 марта на допрос по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом против друзей и волонтеров "Весны" был вызван известный могилевский правозащитник Борис Бухель, а на 17 марта на допросы в качестве свидетелей вызваны правозащитники Леонид Светик в Витебске, Владимир Малей и Маргарита Величкина в Бресте, Сергей Латинский в Бобруйске", - говорится в опубликованном в среду сообщении.

Ранее сообщалось, что в следственных изоляторах находятся правозащитники и волонтеры Марфа Рябкова и Андрей Чапюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель) и Татьяна Ласица (Речица).

МВД Белоруссии сообщило, что 16 февраля было проведено около 90 обысков у правозащитников, журналистов - участников Белорусской ассоциации журналистов, медиаресурсов протестного толка и членов независимого профсоюза. В ведомстве пояснили, что эти организации, "выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности". Мероприятия проводились во всех областных центрах республики в рамках уголовного дела об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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