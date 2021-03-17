У солиста белорусской группы Amaroka прошли обыски

"Сегодня с утра в частном доме известного музыканта и автореставратора Дмитрия Афанасенко, а также в квартире его родителей проходят обыски", - говорится в сообщении.

Как написал в своем Facebook сам музыкант, силовикам поступило анонимное сообщение, что он с братом якобы являются членами оппозиционной партии Белорусский народный фронт (БНФ). "У нас обыск и в Минске, и на даче, донос о том, что я и мой брат организовали штаб БНФ, где есть оружие и взрывчатые вещества", - сообщил Афанасенко.

После того, как в Белоруссии начались массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов 9 августа, в поддержку оппозиции выступили многие известные люди - спортсмены, общественные деятели, журналисты, диджеи и музыканты. Однако Афанасенко не делал каких-либо политических заявлений и не был замечен на акциях протеста.

Как сообщил Белорусский фонд культурной солидарности, в среду в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля допросили еще одного музыканта - Александра Помидорова. Сообщается, что его вызвали как свидетеля по уголовному делу против фонда BY_Help. В сентябре прошлого года Помидорова задержали после одного из "дворовых" концертов, после чего он получил восемь суток административного ареста. В ноябре он уволился с "Радио РОКС-М", по его собственным словам - "по очевидным причинам".