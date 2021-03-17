Генпрокуратура Армении отправила в суд дело лидера оппозиции Манукяна

ЕРЕВАН, 17 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении направила в суд с обвинительным заключением дело лидера оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" Вазгена Манукяна. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Дело Вазгена Манукяна, который обвиняется в призыве насильственно свергнуть конституционный строй, с обвинительным заключением отправлено в суд", - сообщили в пресс-службе.

3 марта Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении Манукяна. Тогда в ведомстве пояснили, что поводом для этого стали заявления политика на митингах на площади Свободы в Ереване 12 и 20 февраля. Ему может грозить до трех лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Сам политик называет обвинения ерундой, а дело - политически мотивированным.

На фоне политического кризиса в Армении, который развивается с ноября прошлого года, оппозиционное "Движение за спасение родины", объединившее более десятка партий, провозгласило Манукяна своим кандидатом в премьеры для формирования временного правительства, на случай если действующий глава кабмина Никол Пашинян уйдет в отставку.