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Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США

Президент США отметил, что "довольно хорошо знает" президента России Владимира Путина
Президент США Джо Байден EPA-EFE/KEVIN DIETSCH/POOL
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Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/KEVIN DIETSCH/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Такое мнение он выразил в интервью телекомпании ABC, которое было показано в среду утром.

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Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране.

"Он заплатит цену, - отметил Байден, говоря о президенте РФ Владимире Путине. - Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы".

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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