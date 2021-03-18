Пуэрто-Рико как 51-й штат. Америка может расширить территорию, а демократы власть

США все ближе к тому, чтобы включить в свой состав новый штат, и, возможно, даже не один

В начале марта в США представили законопроект, который призывает расширить территорию страны за счет присоединения к ней Пуэрто-Рико. По мнению одного из авторов документа, демократа из Флориды Даррена Сото, это необходимо, чтобы помочь жителям острова избавиться от колониального наследия и решить их экономические проблемы. Однако его идея встретила сопротивление со стороны другого представителя демократов, конгрессвумен из Нью-Йорка Александрии Окасио-Кортес, которая считает, что прежде, чем присоединять к стране новые земли, необходимо убедиться, что жители этих территорий действительного этого хотят. Пуэрто-Рико — остров в Карибском море, где проживают более 3 млн человек. Вот уже 123 года он остается одной из ассоциированных американских территорий, которые западные СМИ попросту называют колониями. Верховная законодательная власть там принадлежит Конгрессу США, в ведении которого находятся вопросы внешней политики, обороны, местного законодательства. Исполнительная власть находится в руках губернатора.

Официально пуэрториканцы — американские граждане, но с оговорками. Они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в Конгрессе. При этом они платят налог с зарплаты на американские федеральные программы, такие как медицинская помощь малоимущим, программа дополнительного питания и другие. Считается, что большинство жителей Пуэрто-Рико, включая некоторых официальных лиц, хотят, чтобы их остров стал 51-м штатом США, а сами они — полноценными американцами. За это в прошлом ноябре высказались 52% местных жителей на специальном референдуме. Это был уже шестой плебисцит, на котором пуэрториканцев спрашивали об их желании присоединиться к США. В 2012 и 2017 годах большинство голосов также отдали за превращение архипелага в американский штат, но, как отмечала газета The Hill, в первом случае исход референдума показался сомнительным из-за того, что почти полмиллиона участников голосования оставили свои бюллетени пустыми, а во втором — из-за низкой явки, которая составила лишь 23%. Кроме того, в 2017 году формулировки, прописанные в бюллетенях, не получили официального одобрения со стороны американского Минюста. "У нас был ураган "Мария" и землетрясения, а теперь и COVID, и во всех этих случаях, когда Пуэрто-Рико нужны федеральные ресурсы, федеральная поддержка, федеральные действия, у нас нет возможности требовать ответственности со стороны должностных лиц в Вашингтоне, потому что им не нужно зарабатывать голоса в Пуэрто-Рико", — приводит The Guardian слова директора организации "Совет штата Пуэрто-Рико", которая выступает за присоединение острова к США. Территория демократов Однако вопреки желанию Пуэрто-Рико поменять свой статус, в Вашингтоне к этой идее всегда относились прохладно и не делали для этого никаких шагов. В первую очередь из-за денег. С 2015 года остров является банкротом, процесс включения его в состав страны потребует крупных расходов, а долги пуэрториканцев лягут на плечи всех жителей США. Однако кажется, что пришедший к власти президент Джо Байден готов потратиться. Еще во время своей избирательной кампании нынешний президент заявлял о необходимости инвестировать в остров и поддердживать его жителей. По его словам, он считает лучшим сценарием присоединение Пуэрто-Рико к США, но согласится с любым решением, которое примут на местах. Будущим статусом острова в Вашингтоне озаботились сразу два демократа — конгрессмен из Флориды Даррен Сото и конгрессвумен из Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес. Именно в их штатах проживают две самые многочисленные в США пуэрториканские диаспоры. Оба политика по разному смотрят на будущее острова и предлагают по этому поводу разные инициативы. Так, в начале марта Даррен Сото в очередной раз представил законопроект о включении Пуэрто-Рико в состав Соединенных Штатов, заявив, что "колониальная политика больше не действует". Этот документ также поддержала специальный комиссар от Пуэрто-Рико и член Республиканской партии Дженнифер Гонзалес. По мнению Сото, изменение статуса острова поможет его жителям справиться с крупным долговым кризисом, 40% безработицей и разрушениями, которые нанес ураган "Мария" в 2017 году.

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Если Пуэрто-Рико все же войдет в состав страны, то это увеличит число свободных мест в Конгрессе. От острова в Вашингтон отправят сразу семь законодателей — двоих в Сенат и еще пять в Палату представителей. Против такого сценария выступают республиканцы, так как, вероятнее всего, пуэрториканцы будут голосовать за демократов. С Дональдом Трампом у жителей острова отношения не сложились. Сначала экс-президент критиковал местные власти за то, что те неэффективно расходуют выделенные им средства, а затем говорил, что Пуэрто-Рико слишком дорого обходится американским рабочим и фермерам. Кончилось тем, что Трамп якобы даже хотел продать остров или поменять его на Гренландию. Поэтому присоединение Пуэрто-Рико к США в первую очередь выгодно демократам. О возможности добиться таким образом перевеса в Конгрессе представители в партии говорят уже не первый год. Наравне с Пуэрто-Рико в США также обсуждается статус столичного округа Колумбия, который тоже не является штатом и не имеет в Вашингтоне своих сенаторов и конгрессменов. В этом регионе проживают более 700 тыс. человек, большая часть из них — афроамериканцы. Почти наверняка они также будут голосовать преимущественно за демократов. Во времена своего президентства Дональд Трамп обещал, что никогда не допустит пересмотра статуса округа Колумбия. Однако, как заявила недавно делегат от этой территории Элеонора Холмс Нортон, "столичный округ никогда не был так близко к статусу отдельного штата". Первые слушания на этот счет начнутся в Палате представителей уже 22 марта. Право выбора После очередной инициативы Сото различные активисты и общественные организации потребовали от Конгресса в первую очередь рассмотреть уже внесенный в 2020 году законопроект "О самоопределении Пуэрто-Рико". Его авторами выступили Окасио-Кортес и конгрессвумен Надя Веласкес. Их инициатива требует не просто присоединения острова к США, а долгосрочной и более разнообразной программы, которая даст пуэрториканцам больше выбора — начиная от полной независимости, заканчивая возможностью стать 51-м американским штатом. "Документ должен побудить власти создать конвенцию о статусе Пуэрто-Рико, делегаты которой будут избираться жителями острова. Этот орган разработает долгосрочное решение вопроса о статусе Пуэрто-Рико, будь то государственность, независимость, свободная ассоциация или любой другой вариант, кроме нынешнего территориального устройства", — говорится в статье Окасио-Кортес и Веласкес.

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