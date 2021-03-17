В Ливии впервые в истории женщина вступила в должность главы МИД

КАИР, 17 марта. /ТАСС/. Первая в истории Ливии женщина - министр иностранных дел Наджла Мангуш вступила в должность в среду. Как сообщил информационный портал Al-Marsad, церемония передачи власти прошла в здании МИД в Триполи.

Мангуш сменила на посту Мухаммеда Тахера Сиялу, возглавлявшего внешнеполитическое ведомство пять лет - с середины марта 2016 года. Сияла в торжественной обстановке передал новому министру свои полномочия.

В Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамида Дбейбы министерские посты заняли пять женщин. Наджла Мухаммед аль-Мангуш получила высшее юридическое образование сначала в университете Бенгази, позднее продолжила образование в США. На церемонии приведения кабмина к присяге в парламенте в Тобруке 15 марта была единственной без хиджаба.

Ливийский парламент вынес 10 марта вотум доверия ПНЕ, формирование которого положило конец продолжительному периоду двоевластия в Ливии. Кабмин Дбейбы включает 35 постов: 27 министров, шесть госминистров и два вице-премьера без портфелей. Одновременно в Триполи к присяге перед Верховным судом были приведены члены Президентского совета. Оба органа власти были избраны во время проходившего под эгидой ООН в начале февраля в Швейцарии Форума ливийского политического диалога, которому предшествовали начавшиеся еще в прошлом году по различным трекам примирительные переговоры ливийских сторон. Их главной задачей станет объединение разрозненных органов власти по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря текущего года.