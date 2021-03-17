Соцпартия Молдавии оспорит в Конституционном суде выдвижение Гросу на пост премьера

КИШИНЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) оспорит в Конституционном суде указ президента страны Майи Санду о выдвижении кандидатуры Игоря Гросу на пост премьер-министра. Об этом сообщил в среду на брифинге исполнительный секретарь ПСРМ, вице-председатель парламента Владимир Батрынча.

"Сегодня мы обратимся в КС, чтобы оспорить указ Санду. <...> При выдвижении кандидата были нарушены определенные конституционные нормы", - сказал он.

Партия социалистов выдвинет нового кандидата в премьеры после того, как баллотироваться на этот пост отказалась Марианна Дурлештяну, заявил Батрынча.

"Социалисты выдвинут другого кандидата в премьеры, после того как баллотироваться на этот пост отказалась Марианна Дурлештяну. Новый кандидат будет поддержан большинством депутатов парламента", - сказал он. Накануне Дурлештяну, которую поддержали 54 из 101 депутата от ПСРМ и группы "За Молдову", сняла свою кандидатуру.