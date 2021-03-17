Байден заявил, что решение о выводе войск из Афганистана пока окончательно не принято

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. США все еще могут вывести войска из Афганистана к 1 мая, однако решение на этот счет пока окончательно не принято. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC, вышедшем в эфир в среду.

"Я в процессе принятия этого решения, - сказал он, отвечая на вопрос, когда американские военные покинут Афганистан. - Мы проводим консультации с союзниками и властями страны. Это решение находится в процессе. Я не думаю, что это займет намного больше времени".

На уточняющий вопрос, будут ли войска выведены к установленному ранее сроку 1 мая, Байден ответил, что "это возможно".

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Начавшиеся после этого встречи талибов с представителями правительства Афганистана пока не привели даже к выработке повестки дня собственно мирных переговоров и зашли в тупик.