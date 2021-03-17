Международные учения НАТО пройдут в Черном море 19-29 марта

БУХАРЕСТ, 17 марта. /ТАСС/. Более 2,4 тыс. военных из восьми стран - Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции - с 18 боевыми кораблями и 10 самолетами примут участие в международных учениях НАТО Sea Shield 21 ("Морской щит - 21"), которые пройдут 19-29 марта в Черном море. Об этом сообщил в среду штаб ВМС Румынии, которые организуют учения.

"Главная цель международных учений Sea Shield 21 - проверка, повышение уровня взаимодействия и сотрудничества между ВМС Румынии и другими категориями сил Армии Румынии, различными структурами МВД и другими военно-морскими силами НАТО, - отмечается в сообщении. - Учения включают все этапы военно-морской операции НАТО в ответ на геополитический кризис в регионе, их роль - продемонстрировать постоянную готовность армии Румынии укреплять морскую позицию альянса в меняющейся среде безопасности".

Союзное морское командование НАТО направило для участия в учениях Постоянную военно-морскую группировку НАТО SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), отмечает штаб ВМС Румынии. В морских эпизодах учений будут задействованы крейсер, эсминец, фрегаты, корветы, минные заградители и тральщики, ракетоносцы, патрульный корабль и морские буксиры. В воздухе будут действовать самолеты F-16 Fighting Falcon, МиГ-21, вертолеты IAR-330 ВВС и ВМС Румынии вместе с испанскими истребителями Eurofighter Typhoon и самолетами-разведчиками из США и Турции.

На полигоне в Капу Мидия (уезд Констанца) три мобильных отряда ракетных войск ВМС Румынии и береговая ракетная батарея ВМС Польши будут совместно отражать атаку противника. Польские военные моряки задействуют мобильную систему ракет Kongsberg. Защиту наземных коммуникаций и порта Констанца обеспечит отряд военных водолазов и взвод румынских сухопутных сил.

В рамках учений штаб ВМС запланировал оценку единого пакета военно-морских сил, предоставляемых в распоряжение НАТО и ЕС, а также сертификацию фрегата Regina Maria для его включения в состав Сил быстрого реагирования НАТО (NRF, NATO Response Force) в 2022 году.

Иностранные военные корабли зайдут в порт Констанца 17-19 марта, притом официальное открытие учений состоится в субботу 20 марта.