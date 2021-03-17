Жапаров: открытие в Киргизии новой фабрики говорит о тесном партнерстве с Россией

БИШКЕК, 17 марта. /ТАСС/. Открытие в Таласской области Киргизии новой золотоизвлекательной фабрики является результатом тесного партнерства республики с Российской Федерацией. Об этом заявил в среду в Таласской области Киргизии во время церемонии открытия предприятия глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Совместное открытие фабрики свидетельствует о тесном партнерстве и динамично развивающихся взаимоотношений двух государств", - отметил Жапаров. Участие в церемонии открытия также принял в режиме видеосвязи президент России Владимир Путин.

По словам руководителя Киргизии, ввод в эксплуатацию фабрики и всего месторождения Джеруй "внесет значительный вклад в развитие" республики. "Отрадно отметить, что количество вовлеченных в проект людей составит 1 тыс. человек, из которых 95% являются гражданами Кыргызстана", - продолжил Жапаров.

"Кыргызстан и Россию связывают особые отношения союзничества и дружбы", - заверил он. Жапаров напомнил, что свой первый зарубежный визит в качестве президента он совершил в Россию, и назвал состоявшиеся в Москве переговоры с президентом РФ "плодотворными".

"Джеруй стал крупнейшим проектом с участием инвестиций российского банка", - подчеркнул Жапаров.

Сотрудничество двух стран

По словам президента Киргизии Садыра Жапарова, власти Киргизии всегда рады приходу в страну российских инвестиций и готовы оказывать поддержку проектам, которые способствуют развитию экономики республики.

"Хочу заверить, что Кыргызская Республика будет и впредь поддерживать подобные проекты, которые способствуют повышению потенциала горной промышленности. Разумеется, и развитию экономики страны в целом. Мы всегда рады приходу российских инвестиций на кыргызский рынок", - сказал Жапаров.

Он добавил, что этот проект внесет значимый вклад в устойчивое развитие региона и страны в целом. "В рамках осуществления деятельности инвесторами отчислено почти 1,5 млрд сомов ($17,7 млн - прим. ТАСС) в бюджет и внебюджетные фонды в виде налогов и неналоговых платежей. А после запуска комбината объем платежей в бюджет увеличится", - добавил Жапаров, назвав проект стратегически важным для республики.

"Для нас весьма важно обеспечить инвесторам беспрепятственную работу, в связи с чем мною одними из первых подписаны указы "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов", а также "О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики", тем самым взят соответствующий курс на последовательную твердую политику в данных направлениях", - подчеркнул президент.

Он выразил уверенность в том, что реализация проекта положительно отразится на имидже страны для других крупных вложений в экономику Киргизии и даст мощный импульс развитию инвестиционного потенциала республики.

В торжественной церемонии в режиме видеоконференции принял участие президент России Владимир Путин, Жапаров находился на месте лично. Мероприятие транслировал в прямом эфире телеканал "Россия-24". Киргизский лидер поблагодарил Путина за поддержку в реализации проекта и за участие в церемонии.