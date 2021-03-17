Суд в Минске оставил под стражей члена совета оппозиции Марию Колесникову

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы защиты члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой на продление срока ее содержания под стражей до 8 мая. Об этом сообщил в среду Telegram -канал экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

"Суд не удовлетворил жалобу, Мария остается в СИЗО", - отмечается в сообщении.

Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября прошлого года по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора ее заключили под стражу. 16 сентября ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. Затем в феврале Колесникову обвинили еще по двум статьям УК - в том числе и в заговоре с целью захвата власти, ей грозит до 12 лет лишения свободы. В начале марта следствие продлило Колесниковой срок содержания под стражей до 8 мая.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу на выборах президента Белоруссии одержал действующий глава страны Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В штабе оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета будет обеспечение трансфера власти. Позже совет избрал президиум в составе семи человек. 19 августа Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания КС.