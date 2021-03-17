В Германии заявили, что в стране нет цензуры в отношении работы определенных СМИ

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ приняло к сведению слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в интервью агентству DPA призвала Берлин обеспечить нормальное функционирование российского телеканала RT, иначе последуют "жесткие ответные меры" против немецких СМИ, работающих в России. Об этом заявила в среду на брифинге представитель кабмина Ульрике Деммер.

"Мы приняли это к сведению", - сказала она. "Мы, само собой разумеется, придаем большое значение свободе выражения мнения и прессы в Германии и обеспечиваем ее. Здесь нет цензуры", - добавила Деммер.

Коснувшись ситуации с закрытием счетов RT и Ruptly в немецком Commerzbank, представитель кабмина ФРГ утверждала, что деловые отношения банков и клиентов являются "процессом частного экономического характера". "Я не могу выносить оценку этому" , - сказала она.

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар со своей стороны добавила, что "банки сами могут выбирать себе клиентов". Она также подтвердила, что вопрос работы журналистов в среду обсудили по телефону статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер и посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Захарова ранее заявила, что Россия считает недопустимым закрытие банковских счетов российских СМИ в Германии и расценивает эти шаги как политическое давление на журналистов. Она уточнила, что речь идет о ситуации с закрытием счетов информационных агентств RT и Ruptly в немецком Commerzbank с 31 мая 2021 года. По словам Захаровой, представители банка обосновали это решение, сославшись на право в одностороннем порядке завершить сотрудничество с клиентом без объяснения причин.