США включили Россию в список стран, в отношении которых действует оружейное эмбарго

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Госдепартамент внес изменения в свой режим экспортного контроля ITAR и включил Россию в список стран, на которые распространяется запрет в плане экспорта и импорта вооружений, этим государствам также нельзя предоставлять услуги оборонного назначения. Соответствующее уведомление внешнеполитическое ведомство разместило в среду в сборнике официальных документов американского правительства - Федеральном реестре.

"Госдепартамент вносит поправки в ITAR, чтобы включить Россию в список стран, в отношении которых политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий и других разрешений на экспорт и (или) импорт оборонных изделий и услуг оборонного назначения, если иное не предусмотрено", - говорится в документе.

При этом, по мнению американского внешнеполитического ведомства, "затраты, связанные с этим решением, будут минимальными". В Госдепартаменте также напомнили, что "исключения будут делаться на основе индивидуального рассмотрения конкретных заявок на экспорт в Россию с целью поддержания сотрудничества правительств [двух стран] в космосе". Кроме того, отмечается в документе, аналогичное исключение на коммерческие пуски ограничено и будет действовать шесть месяцев (до 1 сентября), если не будет продлено.

Кроме России, в перечень входят Афганистан, Гаити, Ирак, Ливан, Ливия, Сомали, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Кипр, Судан, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Южный Судан.

О санкциях

Данное решение дипведомства вступает в силу с 18 марта. Госдепартамент объявил о своем намерении еще в начале месяца, когда Вашингтон ввел в отношении Москвы ряд рестрикций в рамках американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Так, Соединенные Штаты запретили предоставление РФ кредитов своими правительственными финансовыми организациями и оказание гуманитарной помощи. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что все эти ограничения также вступают в силу с 18 марта.

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Вашингтон и Брюссель, вводя новые антироссийские санкции, пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа прошлого года в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Позднее его доставили в берлинскую клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти неоднократно заверяли, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ.