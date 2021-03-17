Саркисян заявил, что процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном неясен

ЕРЕВАН, 17 марта. /ТАСС/. Процесс определения государственной границы между Арменией и Азербайджаном на данный момент с юридической точки зрения неясен, потому что официальной демаркации и делимитации границ между двумя странами не было. Об этом в ходе встречи с омбудсменом Арманом Татояном заявил президент Армении Армен Саркисян, сообщила в среду пресс-служба его аппарата.

"Президент Саркисян подчеркнул, что официальной демаркации или делимитации между Азербайджаном и Арменией нет, а это означает, что процесс определения государственных границ на данный момент, по крайней мере юридически, неясен. К этому добавляются нарушения прав граждан Армении в Сюнике, а также существующая значительная опасность", - говорится в заявлении пресс-службы Саркисяна.

Татоян представил президенту свою концепцию создания демилитаризованной зоны безопасности в Сюнике, чтобы гарантировать права жителей региона.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

11 января по итогам встречи в Москве Путина, Алиева и Пашиняна было подписано совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе.