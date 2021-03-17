Министр экономики Словакии объявил об отставке

ПРАГА, 17 марта. /ТАСС/. Министр экономики Словакии и председатель входящей в правительственную коалицию либеральной партии "Свобода и солидарность" (СиС) Рихард Сулик объявил в среду о намерении подать в отставку с поста в кабмине. Об этом сообщил телеканал ТА-3.

Сулик официально подаст прошение об отставке 22 или 23 марта. Правительство он покидает в период обострения кризиса в коалиции, когда две из четырех составляющих партий - СиС и либерально-консервативная партия "За людей" - потребовали от лидера правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игора Матовича освободить кресло главы правительства страны. Премьер-министру они ставят в вину, в частности, приобретение республикой российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

В словацкую правительственную коалицию входит также правоцентристское политическое движение "Мы семья", на поддержку которого пока опирается Матович.

СиС настаивает, чтобы Матович объявил об отставке до 24 марта. Ему, как заявил ранее Сулик, выражают недоверие 80% жителей Словакии. Политик тем не менее признал, что, по итогам прошедших в республике год назад парламентских выборов, возглавляемая премьером партия является сильнейшей в стране и опирается на голоса крупнейшей депутатской фракции в национальном парламенте.

"Считаем, что решением [создавшейся в правительственной коалиции ситуации] является то, чтобы ни один из председателей коалиционных партий не входил в состав кабинета министров", - сказал Сулик, подчеркнув, что новый премьер должен представлять ОЛНЛ.

В связи с правительственным кризисом кабмин уже покинули министры здравоохранения и труда Словакии Марек Крайчи и Милан Крайняк.