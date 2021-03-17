Reuters: Иран назвал ошибку оператора ПВО причиной крушения украинского Boeing

ТАСС, 17 марта. Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы ПВО. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

"Самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО <...> у Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты", - приводит агентство фрагмент отчета.

Рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель".