Тихановская призвала США вводить санкции против госкомпаний, судей и олигархов Белоруссии

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Оппозиция Белоруссии призывает Вашингтон вводить санкции в отношении государственных предприятий, судей и крупных предпринимателей в республике. Об этом заявила в среду бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступая по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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"Мы призываем Соединенные Штаты вводить санкции в отношении государственных предприятий, судебной системы и олигархов. Санкции являются одной из самых эффективных мер", - сказала Тихановская.

Она считает, что Соединенным Штатам следует настаивать на запуске подлинного диалога между легитимными представителями белорусов и режимом. "В то же время важны дела, а не слова", - подчеркнула Тихановская.

Кроме того, она высказалась за то, чтобы США предприняли попытку помешать международной торговле Белоруссии. "Мы призываем США использовать свою дипломатию, чтобы изолировать [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, ограничивая международные соглашения и торговлю между режимом Лукашенко и другими странами", - отметила Тихановская.

Экс-кандидат в президенты республики полагает, что США нужно помочь с "международным посредничеством через ОБСЕ" применительно к Белоруссии и принять участие в выработке "совместного плана Маршалла для Белоруссии".