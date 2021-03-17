Блинкен не стал отрицать, что США рассматривают военный вариант в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отрицать, что американская администрация рассматривает военный вариант в рамках продолжающегося пересмотра политики в отношении КНДР. Госдепартамент опубликовал в среду текст интервью главы американской дипломатии японскому телеканалу TV Asahi.

Журналист спросил Блинкена, рассматривает ли Вашингтон военный вариант в отношении Пхеньяна. "Что ж, то, что мы будем рассматривать и рассматриваем в ходе этого обзора, - это анализ различных возможностей давления, а также различных возможностей для дипломатических усилий, и давайте посмотрим, что нам удастся. Мы хотим быть уверены, что завершим этот процесс, поделимся своими выводами и заключениями с нашими ближайшими партнерами в Японии и Южной Корее, а затем будем работать над этим вместе", - ответил глава американского внешнеполитического ведомства.

Он рассказал, что в процессе пересмотра задействованы неправительственные эксперты, бывшие должностные лица высокого ранга, а также представители Республики Корея и Японии. Блинкен подчеркнул, что "пересмотр в самом разгаре", и выразил надежду, что он "будет завершен в ближайшие недели".

Белый дом сообщил в январе, что нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс в том числе на сдерживание Пхеньяна.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп предпринял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй такой саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья встреча, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.