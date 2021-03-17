СНБ США создал целевую группу по реагированию на уязвимости серверов Microsoft

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) США создал объединенную координационную группу, чтобы обеспечить общегосударственный ответ на уязвимости серверов Microsoft Exchange Server. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В нем указано, что в созданную на прошлой неделе целевую группу вошли представители Федерального бюро расследований, Агентства по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры и аппарата директора Национальной разведки США. Отмечается, что в понедельник прошло собрание руководства координационной группы, в котором приняли участие представители частного сектора, координирующие соответствующие меры реагирования в области кибербезопасности.

"Мы пригласили партнеров из частного сектора, исходя из их специфических знаний об этом инциденте, и этому подходу СНБ будет следовать в дальнейшем. Координационная группа обсудила оставшиеся вопросы, связанные с уязвимостями систем, вредоносными действиями и возможностями сотрудничества для реагирования на инциденты, в том числе методологию, которую партнеры могут использовать для отслеживания таких ситуаций", - отмечено в тексте.

Кроме того, Псаки сообщила, что по запросу Белого дома корпорация Microsoft выпустила бесплатную программу, которая должна помочь предприятиям малого бизнеса смягчить последствия кибератак, вызванных уязвимостью ее серверов.

В начале марта не менее 60 тыс. организаций и компаний в США подверглись взлому из-за уязвимости в Microsoft Exchange Server. Американская администрация пока не смогла назвать тех, кто, как она считает, несет ответственность за кибератаку через эти лазейки. После атак корпорация была определена в качестве одного из главных получателей федеральной помощи, выделенной правительством США на повышение безопасности компьютерных сетей в стране. Ожидается, что Microsoft получит $150 млн.