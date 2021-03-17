Пентагон подтвердил удары по талибам в провинции Кандагар

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы США нанесли в течение последних двух суток удары по боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в России) в афганской провинции Кандагар. Это подтвердил в среду официальный представитель американского воинского контингента в Афганистане полковник Сухопутных войск США Сонни Леггетт.

"Войска США в Афганистане нанесли в последние 48 часов удары с воздуха по боевикам [движения] "Талибан", нападавшим на позиции афганских национальных сил безопасности и маневрировавшим близ них в районах Джарай, Спинбулдак и Кандагар (провинция Кандагар). Утверждения [движения] "Талибан" об обратном являются ложными", - написал Леггетт в своем служебном Twitter. По словам Леггетта, американские войска "продолжают защищать национальные силы безопасности Афганистана в соответствии с соглашением между США и [движением] "Талибан".

Талибы предупредили о возможном проведении операций против иностранного воинского контингента, находящегося на территории Афганистана. Они обвинили американскую сторону в нанесении ударов по позициям боевиков в нарушение ранее достигнутых договоренностей. Представитель радикалов призвал США к их соблюдению и подчеркнул, что "Талибан" "предпримет оборонительные действия против иностранных войск" в Афганистане.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешняя американская администрация, которой руководит президент Джо Байден, ранее указала, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире.