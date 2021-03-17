ООН видит в решении Британии увеличить ядерный арсенал угрозу международной стабильности

ООН, 17 марта. /ТАСС/. Решение Великобритании об увеличении запаса ядерных вооружений вызывает обеспокоенность и может подорвать международную стабильность. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы выражаем озабоченность решением Великобритании увеличить свой ядерный арсенал, что идет вразрез с ее обязательствами в соответствии со статьей 6 ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) и может создать вредоносный эффект для международной стабильности", - сказал он.

Дюжаррик также отметил, что в нынешнее время, "когда риск [исходящий от] ядерного оружия выше, чем в годы холодной войны, инвестиции в разоружение и контроль над вооружениями - это наилучший путь укрепить стабильность и снизить ядерную угрозу".

Во вторник власти Великобритании сообщили, что увеличат ядерный потенциал страны, доведя общее число боеголовок до 260. В распространенном Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства до 2030 года подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.

Кроме того, в обзоре подтверждается стремление британских властей "обновить ядерные средства сдерживания". В рамках этой программы правительство заменит систему баллистических ракет Trident, которыми вооружены подлодки типа Vanguard. Более того, сами эти субмарины к началу 2030-х годов будут заменены на подлодки типа Dreadnought.