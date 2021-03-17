МИД Украины назвал "сборником манипуляций" отчет Ирана по сбитому украинскому лайнеру

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал окончательный отчет Ирана по катастрофе самолета компании "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года и обвинил Тегеран в сокрытии истинных причин уничтожения украинского пассажирского лайнера. Об этом министерство сообщило в среду в Facebook.

"То, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов", - подчеркнул он.

По мнению главы МИД, расследование, которое проводил Иран, было предвзятым, представленные доказательства - выборочными, а выводы - обманчивыми. "Документ не открывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность", - заявил министр.

При этом он отметил, что Киев направлял Тегерану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту отчета и настаивал, чтобы тот приобщил их к финальному документу. Кулеба также заверил, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.

Ранее в среду Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы ПВО. Непосредственной причиной катастрофы называется взрыв ракеты.

8 января 2020 года Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке.