В Госдепе прокомментировали приглашение посла Антонова в Москву на консультации

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Власти США готовы не только работать с Россией, но и привлекать ее к ответственности. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, комментируя приглашение в Москву для консультаций российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

"Мы в курсе недавнего объявления Москвы", - сказала Портер. По ее словам, США взаимодействуют с РФ таким образом, который "продвигает американские интересы". "Даже если мы работаем с РФ для продвижения интересов США, мы сможем привлекать ее к ответственности за любые злонамеренные действия", - сказала Портер.

Ее также спросили, встречался ли Антонов с кем-то из представителей новой вашингтонской администрации. "Безусловно, нет встреч, [о которых можно было бы] рассказать", - ответила сотрудница Госдепартамента.

Ранее в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определить пути выправления двустороннего взаимодействия.