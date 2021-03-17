Прокурдская партия назвала запрос о ее роспуске ударом по демократии в Турции

АНКАРА, 17 марта. /ТАСС/. Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) в среду назвала запрос прокуратуры Турции на ее роспуск ударом по демократии в стране.

"Дело о закрытии нашей партии - это тяжелый удар по демократии и законам страны", - отмечается в распространенном коммюнике.

В заявлении также утверждается, что "правительство ПСР (Партия справедливости и развития, председателем которой является президент Тайип Эрдоган - прим. ТАСС) использует судебную систему в качестве рычага для проектирования политики".

Анатолийское агентство сообщило 17 марта, что турецкая прокуратура обратилась в Конституционный суд с запросом на роспуск прокурдской Партии демократии народов. В запросе утверждается, что заявления и действия членов политического движения "были направлены на раскол между государством и народом".

В январе 2017 года против сопредседателей ПДН Селахаттина Демирташа и Фигены Юксекдаг были выдвинуты обвинения в террористической деятельности и пропаганде терроризма. В Анкаре полагают, что эта партия, будучи представленной в парламенте, по-прежнему поддерживает связи с Рабочей партией Курдистана (считается в Турции террористической организацией) и может действовать как ее политическое крыло. В феврале 2017 года Демирташ был признан виновным в "унижении турецкой нации, Турецкой Республики и ее государственных институтов" и приговорен к пяти месяцам тюремного заключения. Затем срок несколько раз продлевался, и политик до сих пор находится под арестом.

На президентских выборах в июне 2018 года Демирташ выдвигал свою кандидатуру и занял третье место, набрав 8,4% голосов. В сентябре того же года он был приговорен к 56 месяцам тюремного заключения по обвинению в пропаганде терроризма. На парламентских выборах в 2018 году ПДН получила 11,7% голосов и 67 мест, оказавшись третьей по величине политической силой, представленной в высшем законодательном органе.