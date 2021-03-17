Суд во Франции перенес слушания по делу о финансировании кампании Саркози на 20 мая

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Судебный процесс по делу о незаконном финансировании президентской кампании бывшего французского лидера Николя Саркози 2012 года приостановлен до 20 мая из-за госпитализации адвоката одного из обвиняемых. Об этом сообщило в среду радио FranceInfo.

"Суд принял решение перенести рассмотрение данного дела на 20 мая и 22 июня", - заявила председательствующая на данном процессе судья. Она добавила, что в отношении всех фигурантов дела сохраняется судебный контроль.

По данному делу, кроме бывшего президента, проходят еще 14 обвиняемых. Юстиция обвиняет соратников экс-президента в партии "Республиканцы", а также коммуникационное агентство "Бигмалион" в фальсификации счетов в период предвыборного марафона. Это делалось, чтобы замаскировать превышение кандидатом максимума расходов, установленного для проведения избирательных кампаний. На первое заседание в среду Саркози не явился. Ранее он заявил, что будет присутствовать только на тех заседаниях, которые касаются его непосредственно.

Кроме того, заместитель главы предвыборной кампании Саркози Жером Лаврие, который также проходит по делу в качестве обвиняемого, прибыл в суд без адвоката. Выяснилось, что незадолго до слушаний его госпитализировали с коронавирусом, из-за чего и был запрошен перенос заседания.

В отношении Саркози выдвигается только обвинение в превышении финансирования предвыборной кампании. Согласно французским законам, кандидат в президенты не имеет права доводить ее стоимость до уровня выше €22,5 млн. Реальная стоимость предвыборной кампании Саркози оказалась более чем на €18 млн выше, и, по данным следствия, общая сумма расходов равна как минимум €42,8 млн.

По французским законам Саркози может грозить до года тюремного заключения и штраф в размере €3 750. У других подсудимых наказание может оказаться еще более строгим - до пяти лет тюрьмы.

Предыдущие обвинения

В начале марта парижский суд уже признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по так называемому делу о прослушивании телефонных разговоров. Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы, двум условно и одному - тюремного заключения. Согласно данным этого дела, подтвержденным судом, Саркози через своего адвоката обещал помочь бывшему судье Кассационного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе касающегося его расследования. Свою вину экс-президент отрицал и после суда подал апелляцию на его решение.