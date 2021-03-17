В США не стали комментировать возможность отзыва своего посла из РФ

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не дают никаких комментариев по поводу вопроса о возможности отзыва американского посла в России Джона Салливана на консультации в Вашингтон. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Что касается какого-то отзыва с нашей стороны, то у нас нет никакого комментария на этот счет", - сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Она отметила, что не может ничего добавить к высказываниям президента США Джо Байдена о руководстве России и отношениях Москвы и Вашингтона, с которыми американский лидер выступил ранее в интервью телекомпании ABC. "Мне нечего добавить к комментариям президента Байдена", - подчеркнула Портер.

В связи с этим внимание американского дипломата заострили на том, что США и сами заинтересованы в сотрудничестве с Россией на различных направлениях, включая, к примеру, стабилизацию в Афганистане и на Ближнем Востоке, урегулирование ядерной проблемы Ирана. "Опять-таки: мне нечего добавить к тому, что уже сказал президент Байден. Но повторю, что он подчеркнул следующее: когда есть сферы сотрудничества с Россией, особенно когда таковые соответствуют интересам национальной безопасности США, мы [американцы] будем сотрудничать с ними [россиянами]", - ответила Портер.

Ей напомнили, что Байден выступил со своими резкими заявлениями в адрес России как раз в то время, когда на многосторонние консультации в Москву едет спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Портер признала, что американское правительство считает важными предстоящие у Халилзада в российской столице переговоры. "Когда дело касается посла Халилзада, он занимается значимой дипломатией. Его встречи в Москве, безусловно, важны в регионе и важны для нас", - отметила дипломат. "Это хорошая возможность для посла поговорить о наших отношениях с Россией, чтобы они были конструктивными, работать в общих интересах, позволяя нам работать вместе, когда мы намерены поступать таким образом", - убеждена Портер.

"Но мы трезво смотрим на то, на что они [россияне] способны", - утверждала при этом представитель Госдепартамента.

В новость были внесены изменения (22:37 мск) - добавлены подробности.