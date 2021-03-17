В администрации Байдена заявили о намерении прямолинейно действовать в отношениях с РФ

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена прямолинейно действовать в отношениях с Россией, но считает, что существуют и сферы для сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили прокомментировать приглашение в Москву для консультаций российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. "Мы, конечно же, видели эти сообщения", - ответила она. "Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация", - заявила Псаки. "Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность", - подчеркнула пресс-секретарь.

"Есть сферы, где мы, как мы думаем, можем работать вместе", - отметила при этом Псаки. "Мы надеемся, что для этого есть возможности", - добавила она.

В Белом доме также заявили, что Байден не будет замалчивать острые моменты в отношениях РФ и США, но считает, что стороны смогут сотрудничать, несмотря на это.