Экзитпол: партия действующего премьера побеждает на парламентских выборах в Нидерландах

ГААГА, 17 марта. /ТАСС/. Народная партия за свободу и демократию во главе с действующим премьер-министром Марком Рютте побеждает на парламентских выборах в Нидерландах. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного в среду центром изучения общественного мнения Ipsos по заказу Нидерландской телерадиовещательной корпорации.

По данным организации, партия премьера может рассчитывать на 35 из 150 мест в национальном парламенте (что на два больше по сравнению с 2017 годом). Данный результат был вполне ожидаем: победу НПСД предрекали все опросы общественного мнения.

Второе место достаточно неожиданно занимает социал-либеральная партия "Демократы-66", которая получает 27 депутатских мест. Это на восемь больше по сравнению с 2017 годом, а также стало лучшим результатом за все историю. В опросах, проводимых перед выборами, ей предрекали 17-19 мест и третье-четвертое место в избирательной гонке. Однако в последний момент партия смогла заручиться поддержкой гораздо большего числа избирателей, помимо прочего, благодаря ряду весьма удачных выступлений в ходе предвыборных дебатов ее лидера Сигрид Каг.

Третье место и 17 мест, согласно экзитполу, досталось крайне правой Партии свободы во главе с Гертом Вилдерсом. Это политическая сила, наоборот, лишилась ряда сторонников и потеряла три депутатских мандата.

Погрешность экзитпола составляет плюс-минус два места. Явка на выборах составила 81%. По данным НТК, большая часть избирательных участков закрылась в стране вовремя, в 21:00 по местному времени (23:00 мск). Однако некоторые их них ненадолго продлили свою работу из-за образовавшихся очередей. Согласно правилам, установленным Избирательным советом Нидерландов, все люди, которые находились на участках или перед их входом до официального времени закрытия, должны получить право исполнить свой гражданский долг.

Предварительные результаты голосования (с подсчетом голосов не менее 50% голосов избирателей) должны стать известны в течение ночи. Завершиться подсчет голосов должен в течение 18 марта, а официальные результаты будут оглашены Избирательным советом Нидерландов 26 марта. Вслед за этим начнется сложный процесс формирования правящей коалиции.