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Пандемия COVID-19
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Канцлер Австрии призвал ЕМА к скорейшему допуску вакцины "Спутник V" на рынок ЕС

Как отметил Себастьян Курц, "чем больше вакцин, тем лучше"

ВЕНА, 17 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" при условии ее безопасности. Об этом заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.

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"Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше", - сказал Курц в эфире телеканала "Ое-24.TV", отвечая на соответствующий вопрос о российском препарате.

"Это вполне реально", - отметил также он в ответ на вопрос, сможет ли Австрия получить для применения "Спутник V".

Ранее Курц сообщал, что Австрия ведет переговоры с Россией на тему возможной закупки вакцины от коронавируса "Спутник V" в случае ее сертификации EMA и сотрудничества в производстве. В правительстве Австрии отмечали ТАСС, что республика изучает предложение России о выпуске "Спутника V" на производственных мощностях австрийских компаний. В австрийском Минздраве поясняли, что страна пока не планирует сертифицировать российский препарат в обход европейского регулятора.

Теги
АвстрияРоссияКурц, СебастьянПандемия COVID-19
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