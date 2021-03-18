Канцлер Австрии заявил, что вакцинация от COVID-19 превратилась в геополитический конфликт

ВЕНА, 18 марта. /ТАСС/. Вакцинация населения от нового коронавируса превратилась в геополитический конфликт, в котором Евросоюз оказался неконкурентоспособен с другими частями мира. Об этом заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.

Курц, в частности, назвал проблемой тот факт, что, например, Великобритания и США быстрее получают вакцины и прививают население от коронавируса, чем страны - члены ЕС.

"Если Европа сейчас не сможет добиться того, чтобы по меньшей мере страны в Евросоюзе были одинаково быстрыми [в вакцинации], тогда это все будет еще проблематичнее. Вакцинация уже сейчас - это геополитический конфликт. Мы в качестве ЕС здесь не настолько конкурентоспособны с другими частями мира, какими мы вообще-то должны быть. Если сейчас еще будет ссора и напряженность внутри Евросоюза из-за того, что в Болгарии люди не получают вакцину, а на Мальте уже к маю они будут привиты, тогда это нанесет массивный ущерб Европейскому союзу", - сказал Курц в эфире ток-шоу на телеканале Krone.TV.

Курц заявил 12 марта, что вакцины от нового коронавируса распределяются между членами ЕС непропорционально численности их населения, и, вопреки договоренности глав государств и правительств ЕС, в рамках управляющего совета ЕС могли быть заключены тайные соглашения между фармкомпаниями и медицинскими чиновниками европейских стран. В результате этого пять стран Евросоюза - Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия - потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин. 16 марта Курц заявил, что несколько стран ЕС требуют от Еврокомиссии создать корректирующий механизм для организации распределения вакцин пропорционально численности населения стран сообщества.