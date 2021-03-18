Представитель ОБСЕ призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе (КГ) Хайди Грау объявила, что приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта в Донбассе в целом сохраняется, однако число нарушений растет. Такое заявление она сделала в среду по итогам очередных встреч КГ и ее рабочих подгрупп в формате видеоконференции.

"Согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется. Число нарушений режима прекращения огня продолжает оставаться значительно ниже среднего уровня в 2020 году до вступления в силу дополнительных мер", - цитирует Грау пресс-служба представительства ОБСЕ на Украине.

Однако, по мнению спецпредставителя, "с ноября 2020 года наблюдается постепенный рост числа нарушений режима тишины, что, к сожалению, негативно влияет на население в зоне конфликта". Кроме того, считает Грау, в информационном пространстве в последнее время участились сообщения, содержащие взаимные обвинения касательно готовности сторон к силовому решению конфликта. "Все это, несомненно, отрицательно сказывается на деятельности ТКГ (трехсторонней контактной группы) и ее рабочих подгрупп", - отметила спецпредставитель.

"Хочу подчеркнуть, что всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности", - добавила Грау, уточнив, что эти вопросы обсуждались в рабочей подгруппе по безопасности.

Работа подгрупп

Спецпредставитель также сообщила, что участники подгруппы рассматривали вопросы, связанные с обеспечением надлежащего функционирования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня и разработкой обновленного плана разминирования, подтверждение и реализация которого крайне важны, особенно с приближением весенних посевных работ.

По словам Грау, в обсуждениях политической рабочей подгруппы "в этот раз превалировали процедурные вопросы, которые воспрепятствовали дискуссии по существу как в рабочей подгруппе, так и в ТКГ".

В центре внимания гуманитарной рабочей подгруппы, продолжила Грау, было устранение препятствий для открытия и обеспечения надлежащего функционирования новых контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области. "Хочу отметить, что необходимо как можно скорее открыть не только эти два, но и все другие КПВВ, чтобы облегчить пересечение линии соприкосновения населением", - отметила спецпредставитель. По ее словам, в рабочей группе также обсуждались аспекты, связанные с взаимным освобождением и обменом лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

Участники экономической рабочей подгруппы обсуждали вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), сообщила Грау, добавив, что еще состоялась дискуссия по вопросам экологии и обеспечения мобильной связи в республиках Донбасса.