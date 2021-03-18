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В США сообщили, что передача CISA надзора за доменом .gov продиктована мерами безопасности

В Агентстве по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности подчеркнули, что передача надзора не повлияет на работу государственных структур и их сайтов

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Передача Агентству по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США надзора за американским правительственным доменом верхнего уровня .gov от Управления по общим вопросам администрации (GSA) продиктована мерами безопасности. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе агентства, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Передача контроля за доменной зоной .gov, в которой расположены все онлайн-ресурсы американских федеральных правительственных учреждений и госструктур на уровне штатов, округов и городов, прописана в законодательной инициативе, принятой еще в конце прошлого года. "Как отмечается в принятом законе, граждане США заслуживают безопасные, узнаваемые и заслуживающие доверия общедоступные услуги, предоставляемые в режиме онлайн. Кроме того, все аспекты администрирования .gov важны в рамках обеспечения безопасности в киберпространстве", - отметили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, законодатели своим решением сделали CISA "директивным и управляющим органом в отношении домена верхнего уровня .gov". На протяжении последних 20 лет GSA занималось данными вопросами.

В агентстве подчеркнули, что передача надзора за доменом не повлияет на работу государственных структур и их сайтов. "Мы работаем вместе с GSA, чтобы обеспечить максимально плавный переход повседневных операций, который будет завершен к концу апреля", - указали в пресс-службе агентства. Законодатели обязали завершить данный процесс к 26 апреля. При этом в CISA отказались предоставить конкретную дату окончания процедуры.

Как добавили в пресс-службе, агентство "повысит осведомленность правительственных организаций об угрозах безопасности, которым могут подвергаться их системы в .gov, и предложит дополнительные услуги для обеспечения конфиденциальности, надежности, доступности и скорости передачи данных в доменной зоне .gov".

В настоящее время государственные структуры платят за использование доменной зоны .gov. Согласно принятому закону, в следующем году услуга будет "доступна бесплатно либо по незначительной цене" для правительственных организаций США.

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