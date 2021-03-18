В КНДР сообщили, что проигнорировали попытки США установить контакт с Пхеньяном

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. США действительно несколько раз по различным каналам пытались установить контакт с КНДР, но все эти попытки были отвергнуты Пхеньяном. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"С середины февраля через разные каналы, включая Нью-Йорк, США пытались установить контакт с нами. Но мы думаем, что нет необходимости отвечать на эти уловки США <...>", - говорится в опубликованном в четверг агентством ЦТАК заявлении. Цой Сон Хи подчеркнула, что "никакие корейско-американские переговоры состояться не могут, если США не откажутся от враждебной политики против КНДР". Замминистра также отметила, что для установления диалога необходимо создание атмосферы, при которой стороны смогли бы на равных началах сидеть за одним столом переговоров.

13 марта представитель американской администрации высокого ранга сообщил ТАСС, что Вашингтон почти месяц предпринимал попытки "по различным каналам" связаться с Пхеньяном, но ответа до сих пор не получил. Новое правительство США ранее также сигнализировало о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом сообщил в январе, что нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс, помимо прочего, на сдерживание Пхеньяна.