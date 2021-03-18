WSJ: Китай на встрече на Аляске будет добиваться от США отмены принятых при Трампе мер

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Китайская сторона на предстоящей встрече с представителями США на Аляске намерена добиваться отмены некоторых ограничительных мер в отношении компаний и официальных лиц КНР, а также активизации двусторонних контактов. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, китайские официальные лица "планируют призвать госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника [президента США] по национальной безопасности Джейка Салливана отменить санкции и ограничения в отношении китайских структур и лиц, введенные администрацией [предыдущего президента США Дональда] Трампа".

Китайская сторона также "планирует предложить возобновить регулярные двусторонние встречи на высоком уровне", а также провести "в апреле во время конференции по климату виртуальный саммит". Предполагается, что в нем могли бы принять участие председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден.

Источники указали, что Пекин рассчитывает на отмену американских мер против компаний Huawei и SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), а также визовых ограничений в отношении должностных лиц КНР, в том числе членов Коммунистической партии Китая (КПК). Кроме того, китайская сторона намерена заострить внимание на закрытии в прошлом году генерального консульства КНР в Хьюстоне (штат Техас) по требованию властей США. По сведениям издания, Китай "в случае отмены или смягчения этих ограничений рассмотрит возможность отказа от собственных ответных мер".

Кроме того, по словам источников, Китай "планирует предложить введение странами паспортов вакцинации", в которых фиксировались бы прививки. Это, по мнению китайской стороны, могло бы облегчить путешествия между государствами.

Планы США

В публикации отмечается, что американская сторона рассчитывает затронуть вопросы, касающиеся "ограничения свобод в Гонконге", действий КНР в Южно-Китайском море, "давления на союзников США в экономической сфере, нарушений прав на интеллектуальную собственность и вторжений в киберпространстве". "США также планируют представить китайским официальным лицам предложения по взаимодействию двух стран по таким вопросам, как изменение климата и здравоохранение в мире", - говорится в материале.

По словам источника издания из числа американских официальных лиц, в Вашингтоне не ожидают, что на встрече будут достигнуты какие-либо окончательные договоренности.

Ранее Госдепартамент сообщил, что Блинкен и Салливан проведут 18 марта на Аляске переговоры с министром иностранных дел, членом Госсовета КНР Ван И и членом Политбюро ЦК КПК, главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. МИД КНР в преддверии этой встречи призвал США уважать суверенитет и интересы развития Китая, а также прекратить вмешиваться во внутренние дела страны.

11 февраля Си Цзиньпин и Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии коронавируса, общим вызовам глобальной безопасности в сфере здравоохранения, а также обсудили изменение климата и предотвращение распространения оружия.