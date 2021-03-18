Предварительные результаты выборов в Нидерландах свидетельствуют о победе партии премьера

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Около половины голосов подсчитаны на выборах в парламент Нидерландов, и предварительные результаты подтверждают победу Народной партии за свободу и демократию (НПСД), возглавляемую исполняющим обязанности премьер-министра Марком Рютте. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, итоги уже подвели 266 из 356 муниципалитетов. В крупнейших городах - Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте - подсчет голосов продолжается. Предварительные результаты свидетельствуют, что партия и.о. премьера, как и ожидалось, займет первое место и получит 35 из 150 мест в национальном парламенте. Второе место достанется "Демократам-66" (Д66), которые могут рассчитывать на 26 депутатских мандатов. Погрешность результатов составляет плюс-минус два места. Явка на выборах превысила 80%.

Комментируя итоги выборов, Рютте заявил, что крайне признателен избирателям за доверие, которое позволило партии стать крупнейшей уже четвертые парламентские выборы подряд. Он также отметил, что Д66 является очевидным выбором для сотрудничества в рамках правящей коалиции и выразил надежду, что формирование нового правительства не займет много времени.

"Перед нами стоит множество задач, - подчеркнул и. о. премьер-министра. - Нам необходимо продолжать эффективно управлять страной в период коронавирусного кризиса в ближайшие недели и месяцы". В этом контексте он, помимо прочего, упомянул необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, решения проблем на рынке недвижимости и борьбы с изменением климата. "Поздравляю всех, но теперь пришло время взяться за работу, - добавил Рютте. - Впереди у нас много дел".

Общими усилиями НПСД и Д66 получают 61 место в национальном парламенте, в то время как правящая коалиция должна иметь не менее 76 мест. Поэтому главная интрига на данный момент заключается в том, кто же станет партнером этих двух партий. Уже сейчас эксперты высказывают различные точки зрения. Наиболее логичным многим представляется вариант с вхождением в коалицию "Христанско-демократического призыва", который работал с НПСД и Д66 последние четыре года и может получить 14-15 мест в парламенте. Однако высказываются и многие другие варианты.

Завершиться подсчет голосов должен в течение четверга, а официальные результаты будут оглашены Избирательным советом Нидерландов 26 марта.