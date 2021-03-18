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Ситуация на Корейском полуострове

Южная Корея и США выработают совместную стратегию решения ракетно-ядерной проблемы КНДР

В Вашингтоне подтвердили приверженность своим обязательствам по защите Республики Корея в рамках стратегии так называемого расширенного сдерживания

СЕУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Решение ракетно-ядерной проблемы КНДР является "приоритетом для военно-политического союза" США и Республики Корея. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг по итогам прошедших в Сеуле переговоров в формате "2+2", на которых встретились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, а с южнокорейской стороны - глава МИД Чон Ый Ён и министр национальной обороны Со Ук.

В документе отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями о необходимости совместной реализации "полностью скоординированной" стратегии в отношении КНДР. Вашингтон также подтвердил приверженность своим обязательствам по защите Республики Корея в рамках стратегии так называемого расширенного сдерживания.

Подчеркнув, что США и Южная Корея разделяют одинаковые демократические ценности, участники встречи также указали на необходимость совместного противостояния действиям, целью которых является "подрыв мирового порядка, основанного на правилах", говорится в сообщении.

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
Ситуация на Корейском полуострове
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