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Ситуация на Корейском полуострове

США намерены сочетать давление и дипломатию в работе с КНДР

Госсекретарь Энтони Блинкен указал, что Китай должен сыграть "критическую роль" в достижении денуклеаризации Корейского полуострова

СЕУЛ, 18 марта. /ТАСС/. США рассматривают использование "давления и дипломатических мер" для решения ракетно-ядерной проблемы КНДР. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге по итогам прошедших в Сеуле переговоров в формате "2+2", в которых также принимали участие американский министр обороны Ллойд Остин, а с южнокорейской стороны - глава МИД Чон Ый Ён и министр национальной обороны Со Ук.

Блинкен сообщил, что США планируют завершить пересмотр политики в отношении КНДР в течение ближайшей пары недель и что в этом процессе принимают активное участие Южная Корея и другие союзники.

Госсекретарь также указал, что Китай, располагающий мощными рычагами влияния на Пхеньян, должен сыграть "критическую роль" в достижении денуклеаризации Корейского полуострова. Он выразил надежду, что Пекин "эффективно использует свое влияние" для достижения этой цели.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеБлинкен, Энтони
Ситуация на Корейском полуострове
Блинкен заявил, что Китай должен убедить КНДР отказаться от ракетно-ядерных вооружений
Госсекретарь указал, что Пекин имеет "особые" отношения с Пхеньяном и "огромное" влияние на него
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