Источник: в парламент Гонконга могут допустить представителей "конструктивной оппозиции"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 марта. /ТАСС/. Пекин в ходе реформирования избирательной системы Гонконга может допустить участие в работе местного Законодательного совета представителей умеренной оппозиции, но "это должны быть конструктивные политики". Об этом заявил в четверг корреспонденту ТАСС источник.

"Центральные власти хотят видеть в парламенте не просто патриотов из числа поддакивающих лоялистов и марионеток, а по-настоящему активных, способных и конструктивных людей с разными мнениями и идеями. Никто не заставляет их любить Компартию Китая, но им следует с уважением относиться к ее руководству", - отметил собеседник.

По его словам, принцип "Гонконгом управляют патриоты" призван обеспечить защиту от вмешательства извне, не допустить проникновения в органы власти этого специального административного района КНР антикитайских элементов, нацеленных на сговор с внешними силами и саботаж.

"Не так давно в парламенте можно было видеть радикальных депутатов от продемократического лагеря, которые со скандалом срывали заседания, высказывались в поддержку уличных протестов, введения иностранных санкций против Гонконга и Китая. Некоторые даже позволяли себе говорить о "независимости" Гонконга во время церемонии присяги, - продолжил источник. - Поэтому вполне понятно и логично, что допускать такого рода радикалов до участия в выборах нельзя, тем более после принятия летом прошлого года закона о национальной безопасности".

Резолюция о разработке законопроекта о реформировании избирательной системы Гонконга была одобрена 11 марта на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент). Подготовкой конкретных деталей документа займется Постоянный комитет ВСНП.

В принятой Пекином резолюции речь идет об усовершенствовании метода формирования коллегии выборщиков в Гонконге и увеличении их численности с 1 200 до 1 500. Этот орган теперь будет не только голосовать за главу гонконгской администрации, но и обеспечивать избрание значительной части членов Законодательного совета. При этом контроль над допуском всех кандидатов будет усилен, а депутатский корпус увеличится с 70 до 90 человек. Парламентские выборы изначально были намечены на сентябрь, но в связи с реформой, как полагают аналитики, могут быть перенесены на несколько месяцев.