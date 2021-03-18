Блинкен заявил, что Китай должен убедить КНДР отказаться от ракетно-ядерных вооружений

СЕУЛ, 18 марта. /ТАСС/. США призывают Китай использовать свое влияние на Пхеньян, чтобы убедить его отказаться от ракетного и ядерного арсенала. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге по итогам прошедших в Сеуле переговоров в формате "2+2", в которых также принимали участие американский министр обороны Ллойд Остин, а с южнокорейской стороны - глава МИД Чон Ый Ён и министр национальной обороны Со Ук.

"В интересах Китая оказать помощь в денуклеаризации КНДР. Потому что это источник нестабильности, источник опасности и угроза для нас и партнеров", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Он указал, что Пекин имеет "особые" отношения с Северной Кореей и "огромное" влияние на нее. "Надеюсь, что вне зависимости от того, что ждет нас в будущем, Китай использует это влияние эффективно", - сказал Блинкен, призвав Пекин "в полной мере" соблюдать санкции, введенные ранее Советом Безопасности ООН в отношении КНДР.

"Мы привержены денуклеаризации Северной Кореи, что поможет снять риски, которые КНДР представляет для США и наших союзников", - добавил он.

Госсекретарь также коснулся проблемы прав человека в Северной Корее, дав понять, что этот вопрос будет одним из ключевых в отношениях Вашингтона и Пхеньяна. Он отметил, что США выступают за улучшение жизни граждан КНДР, которые, по его утверждению, "продолжают страдать от широко распространенных и систематических репрессий".

Блинкен также подверг резкой критике Китай, который, по его словам, "постоянно нарушает свои обещания". "Мы говорили о том, как агрессивное и авторитарное поведение Пекина бросает вызов стабильности, безопасности и процветанию Индо-Тихоокеанского региона", - сказал госсекретарь, отметив, что для противостояния этому "все более важным" становится единение США и их союзников.