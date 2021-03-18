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Политический кризис в Армении
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Уволенный глава Генштаба ВС Армении останется на посту до окончательного решения суда

Административный суд решил применить меру по обеспечению иска, сообщил адвокат Артур Ованнисян
Ереван Александр Рюмин/ТАСС
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Ереван
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕРЕВАН, 18 марта. /ТАСС/. Административный суд Армении принял решение оставить на своем посту уволенного премьером начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна до вынесения окончательного решения. Об этом в четверг сообщил ТАСС адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян.

"Административный суд решил применить меру по обеспечению иска. То есть это означает, что Оник Гаспарян останется на своем посту и продолжит исполнять свои обязанности до вынесения окончательного вердикта. Такое решение обусловлено тем, что глава Генштаба назначается сроком на пять лет, и если после Гаспаряна назначат нового главу Генштаба, то станет невозможным восстановление нарушенного права моего клиента", - отметил адвокат.

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