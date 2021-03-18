Американский сенатор призвал Остина обсудить вопрос о закупках Индией у России С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 марта. /ТАСС/. Американский сенатор Роберт Менендес призвал министра обороны США Ллойда Остина поднять вопрос о приобретении Индией российской зенитно-ракетной системы С-400 во время его предстоящего визита в Нью-Дели. Как написал в среду сенатор в письме Остину, которое было обнародовано для прессы, сделка по приобретению индийцами российских ракет должна подпасть под санкции США.

"Я признаю, что Индия <...> имеет исторические связи с советскими и российскими военными. Однако если Индия решит продолжить сделку по закупке С-400, то этот акт явно будет представлять собой значимую, а значит, и попадающую под санкции сделку с российским оборонным сектором, согласно разделу 231 CAATSA ", - цитирует в четверг письмо Менендеса индийская газета The Economic Times.

"Это также ограничит возможности Индии по сотрудничеству с США в деле разработки и закупки чувствительных военных технологий. Я ожидаю, что вы внесете ясность во все эти проблемы в беседах с вашими индийскими коллегами ", - подчеркнул сенатор.

Министр обороны США Ллойд Остин намерен посетить на текущей неделе Индию и обсудить с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом укрепление военного сотрудничества между двумя странами.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России современные системы вооружений и военной техники, в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, способна уничтожать цели на высоте до 30 км.