Страны G7 осудили эскалацию конфликта в Донбассе

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Главы МИД Группы семи (G7) осуждают факты эскалации конфликта на востоке Украины и подчеркивают необходимость соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства, которое сейчас председательствует в G7.

"Мы осуждаем недавние случаи эскалации военных действий на линии соприкосновения", - утверждается в заявлении. "Мы вновь подтверждаем важность соблюдения режима прекращения огня, который является основой для достижения какого-либо прогресса в направлении мирного разрешения конфликта", - добавляют министры.

В заявлении также содержатся обычные утверждения Запада о "попытках" РФ "дестабилизировать Украину" и призыв "гарантировать то, что недавно предпринятые Украиной действия, нацеленные на улучшение жизни людей по обе стороны линии соприкосновения, будут встречены ответными шагами". Также подчеркивается необходимость полного воплощения в жизнь минских соглашений и "конструктивного участия России в [переговорах в] нормандском формате и работе трехсторонней контактной группы с целью достижения долгосрочного политического решения конфликта".

Подчеркивается, что G7 сохраняет "полную приверженность применению санкций и продолжит поддерживать Украину, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность". Страны заявляют, что "не признают сейчас и не признают в будущем" воссоединение Крыма с Россией. При этом выражается поддержка инициативы Киева "Крымская платформа", которая призвана способствовать возвращению полуострова под контроль Украины.

Основой урегулирования конфликта в Донбассе является Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанный участниками контактной группы 12 февраля 2015 года. Соглашения остаются нереализованными, в том числе из-за позиции украинской стороны, которая, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, отказывается от выполнения политических пунктов до момента урегулирования вопросов безопасности. Украинская сторона также выступает за подключение США к переговорам по Донбассу в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция).