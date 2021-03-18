Член команды Пашиняна заявил, что дату досрочных выборов объявят в ближайшее время

ЕРЕВАН, 18 марта. /ТАСС/. Власти Армении в ближайшее время объявят дату проведения досрочных парламентских выборов. Об этом в четверг на брифинге заявил министр окружающей среды, член правления партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" Романос Петросян.

"Власти намерены идти на досрочные парламентские выборы. Думаю, что сегодня или завтра мы объявим конкретную дату проведения выборов", - сказал он.

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян в четверг заявила, что в четверг ожидается встреча Пашиняна и главы оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, в ходе которой стороны обсудят возможность проведения досрочных парламентских выборов. Ранее с аналогичной повесткой Пашинян провел встречу с лидером оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном.