В Турции призывали не вмешиваться в их дела в связи с роспуском прокурдской партии

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Турция призывает другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики в связи с запросом прокуратуры о роспуске прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД страны.

"Заявления некоторых стран относительно событий в Великом национальном собрании Турции [ВНСТ, парламент] несовместимы с верховенством закона, - отмечается в коммюнике. - Мы призываем тех, кто непоследователен и пытается вмешиваться во внутренние дела, уважать судебные процессы, проводимые независимыми судами".

Агентство Anadolu сообщило 17 марта, что турецкая прокуратура обратилась в Конституционный суд с запросом на роспуск прокурдской Партии демократии народов. В запросе утверждается, что заявления и действия членов политического движения "были направлены на раскол между государством и народом".

Соединенные Штаты считают, что запрос прокуратуры наносит урон демократии в Турции. Вашингтон также призвал Анкару к соблюдению принципов свободы выражения мнений.

В январе 2017 года против сопредседателей ПДН Селахаттина Демирташа и Фигены Юксекдаг были выдвинуты обвинения в террористической деятельности и пропаганде терроризма. В Анкаре полагают, что эта партия, будучи представленной в парламенте, по-прежнему поддерживает связи с Рабочей партией Курдистана (считается в Турции террористической организацией) и может действовать как ее политическое крыло. В феврале 2017 года Демирташ был признан виновным в "унижении турецкой нации, Турецкой Республики и ее государственных институтов" и приговорен к пяти месяцам тюремного заключения. Затем срок несколько раз продлевался, и политик до сих пор находится под арестом.

На президентских выборах в июне 2018 года Демирташ выдвигал свою кандидатуру и занял третье место, набрав 8,4% голосов. В сентябре того же года он был приговорен к 56 месяцам тюремного заключения по обвинению в пропаганде терроризма. На парламентских выборах в 2018 году ПДН получила 11,7% голосов и 67 мест, оказавшись третьей по величине политической силой, представленной в высшем законодательном органе.