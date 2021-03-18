Тихановская объявила онлайн-голосование о переговорах между властью и оппозицией

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о запуске общенационального онлайн-голосования по вопросу о возможности переговоров с белорусскими властями при международном посредничестве.

"Объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем только мирным путем через переговоры при международном посредничестве. <...> Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами", - заявила Тихановская в четверг в видеообращении.

Она подчеркнула, что противники власти выбирают "не оружие, а ненасильственный протест и честный голос". "И чем больше наших голосов, тем громче для всего мира звучит наше требование решить кризис мирно и без новых жертв", - отметила экс-кандидат. Ведь, по ее словам, "голос за переговоры - это голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение". "Это шаг к государству, где уважают людей и их взгляды, где справедливые зарплаты и цены. И что очень важно - это конкретный сигнал для международных партнеров к действию", - заявила Тихановская.

Она также сообщила, что оппозиция запускает голосование, чтобы "провести переговоры с теми представителями власти, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы". Тихановская считает, что во власти "такие люди есть", и "им переговоры нужны не меньше, чем нам, потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже".

Экс-кандидат в президенты считает, что "переговоры - это универсальный инструмент, который позволил множеству стран и народов отстоять себя". "Это будет серия встреч на разных уровнях, переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести нашу страну из кризиса, не допустив новых жертв, не заключая тайных сделок", - сказала Тихановская. По ее словам, "для этого и нужно международное посредничество". Тихановская заявила, что голоса белорусов помогут добиться "решительных шагов со стороны международных структур - ОБСЕ и ООН". "Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры. А главное - наши голоса вернут нам чувство единства, большинства и силы", - заявила Тихановская.

Укрепить позиции

По ее словам, перед началом переговоров с властями оппозиция намерена укрепить свои переговорные позиции "через протесты и кампании гражданского неповиновения".

"Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы на вторую волну протеста у режима не хватило ни сил, ни денег. Мы подготовим пакет решений, как в переходный период поддерживать безопасность, стабилизировать экономику и готовить новые президентские выборы", - отметила Тихановская. "Мы будем формировать переговорную группу и расширять нашу программу "Диалог" для вовлечения госслужащих и силовиков", - добавила она.

По словам Тихановской, "перед 25 марта [акции оппозиции] мы вместе с Координационным советом ByPol, фондами солидарности и другими демократическими силами запускаем большое голосование".

"Наша с вами общая задача сделать так, чтобы проголосовал каждый ответственный белорус, и тогда уже ко Дню воли [25 марта] мы увидим первые результаты", - сказала Тихановская.