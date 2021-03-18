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Байден: США будут работать с Азербайджаном для достижения регионального мира

Президент США также добавил, что США намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ, 18 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация намерена работать с Азербайджаном для достижения регионального мира.

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"Моя администрация будет работать с Азербайджаном в решении вызывающих общее беспокойство вопросов, связанных с безопасностью и региональным миром. Как страна - сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы привержены оказанию содействия сторонам для достижения долгосрочного мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта, поощрению примирения между Арменией и Азербайджаном во имя благополучного и мирного будущего", - говорится с поздравлении Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз. Текст послания опубликован в четверг на сайте главы азербайджанского государства.

Американский президент также подчеркнул, что его администрация поддерживает усилия Азербайджана, направленные на диверсификацию экономики и развитие энергетических возможностей в Каспийском море. "США намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества", - подчеркивается в поздравлении.

Теги
АзербайджанСШАБайден, Джозеф (Джо)
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