Бывший президент Армении потребовал отставки Пашиняна и его команды

ЕРЕВАН, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его политическая команда должны уйти в отставку, после чего граждане страны смогут избрать новый кабмин, способный укреплять безопасность республики. Об этом в четверг у суда общей юрисдикции Еревана заявил третий президент Армении, лидер Республиканской партии Серж Саргсян.

"Капитулянты (Пашинян и его команда - прим. ТАСС) должны уйти в отставку. Наш народ должен избрать правительство, которое сможет обеспечивать безопасность страны, а также поднять уровень жизни наших соотечественников", - сказал он.

Саргсян добавил, что у его партии нет окончательного решения об участии во внеочередных парламентских выборах. "Пусть сначала объявят о решении идти на выборы, потом мы примем решение о дальнейших действиях", - добавил экс-лидер страны.

Суд общей юрисдикции Еревана в четверг начал очередное заседание по делу Саргсяна, который обвиняется в организации хищения государственных средств в особо крупном размере. Сотни сторонников бывшего президента устроили акцию в поддержку Саргсяна у здания суда.

Республиканская партия входит в оппозиционное объединение "Движение за спасение родины", которое считает, что нужно любой ценой предотвратить проведение внеочередных парламентских выборов при правлении Пашиняна, и отказывается от каких-либо переговоров с другими политическими партиями по этому вопросу. По мнению движения, сначала премьер должен уйти в отставку, затем в стране необходимо сформировать временное правительство, после чего можно проводить выборы.

Единственной возможностью проведения досрочных парламентских выборов является роспуск законодательного органа. Для этого необходимо, чтобы премьер-министр ушел в отставку, а после этого в течение двух недель парламент не смог избрать нового главу кабинета. Необходимо, чтобы все парламентские партии договорились, что не выдвинут собственных кандидатов в премьеры в случае отставки Пашиняна. Пока об этом заявила только "Просвещенная Армения" - одна из двух оппозиционных партий, представленных в парламенте.