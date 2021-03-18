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Политический кризис в Армении
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В Армении 20 июня пройдут внеочередные парламентские выборы

Такое решение было принято в ходе встречи премьера Никола Пашиняна с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном
© Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

ЕРЕВАН, 18 марта. /ТАСС/. Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр республики Никол Пашинян.

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"Я провел встречу с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. В ходе встречи мы отметили, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации - досрочные парламентские выборы. Принимая во внимание те консультации, которые я провел с президентом, фракцией "Мой шаг", лидером фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года в республике пройдут внеочередные парламентские выборы", - отметил он.

Единственной возможностью проведения досрочных парламентских выборов является роспуск законодательного органа. Для этого необходимо, чтобы премьер-министр ушел в отставку, а после этого в течение двух недель парламент не смог избрать нового главу кабинета. Необходимо, чтобы все парламентские партии договорились, что не выдвинут собственных кандидатов в премьеры в случае отставки Пашиняна.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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